В Україні найближчими днями буде тепло

У більшості областей України у вівторок, 19 вересня, без опадів, лише вдень у західних областях короткочасні дощі, місцями грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжях морів і Закарпатті 12-17°; удень 22-27°, у західних областях 16-21°.

У Києві 19 вересня без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, удень близько 25°.

У середу, 20 вересня, у більшості областей України також без опадів, лише в північних областях і на Закарпатті, а вночі й у більшості західних областей місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у південній частині до 16°; вдень 22-27°.

У Києві 20 вересня місцями короткочасний дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°; удень 22-24°.