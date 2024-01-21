Суспільство

В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

21 Січня 2024 20:59
читать на русском →

У понеділок, 22 січня, в Україні без опадів, у північно-східній частині вночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах України, крім південних областей, ожеледиця.

Вітер у східних і південних областях північно-східний, 5-10 м/с, на решті територій південний 7-12 м/с, у західних і північних областях удень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у північно-східній частині 12-17° морозу, у Криму та на узбережжі морів від 0-5° морозу. Удень 1-6° морозу, у південних і західних областях близько 0°.

У Києві в понеділок без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.

У вівторок, 23 січня, в Україні без опадів, лише в західних, вдень і північних областях часом сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°, на Лівобережжі місцями 7-12° морозу. Удень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні 1-6° тепла.

У Києві в ніч на вівторок без опадів, удень мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Січня 2024 19:25

Окупанти дещо знизили активність: 59 бойових зіткнень протягом доби проти 72 учора
21 Січня 2024 20:40

Хімзавод “Новатек” зупинив свою роботу після атаки українських БПЛА
21 Січня 2024 18:35

Зеленський: про мобілізацію 500 тисяч осіб поки що не йдеться
21 Січня 2024 17:18

У Дніпропетровській області знищено авіаракету
21 Січня 2024 17:06

Тelegraph пише про укріплення, які зводить Україна
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
усі думки