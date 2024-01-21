В Україні найближчої доби без опадів, на дорогах ожеледиця

У понеділок, 22 січня, в Україні без опадів, у північно-східній частині вночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах України, крім південних областей, ожеледиця.

Вітер у східних і південних областях північно-східний, 5-10 м/с, на решті територій південний 7-12 м/с, у західних і північних областях удень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у північно-східній частині 12-17° морозу, у Криму та на узбережжі морів від 0-5° морозу. Удень 1-6° морозу, у південних і західних областях близько 0°.

У Києві в понеділок без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.

У вівторок, 23 січня, в Україні без опадів, лише в західних, вдень і північних областях часом сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°, на Лівобережжі місцями 7-12° морозу. Удень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні 1-6° тепла.

У Києві в ніч на вівторок без опадів, удень мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.