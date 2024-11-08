Суспільство

В Україні на вихідних обійдеться без опадів, місцями прогнозують туман
8 Листопада 2024 22:02
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Осінь на схилах Карпат / Фото: instagram/utah_names

Цими вихідними в Україні очікується погода без значних опадів, але з туманами в окремих регіонах.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Впродовж дня 9 та 10 листопада в Україні прогнозується +4+7 градусів, на півдні та на Закарпатті +8+12 градусів. Нічна температура сягатиме +2…+7 °C.

“Легкі заморозки вночі в неділю можливі лише на заході”, – додала Діденко.

У Києві синоптикиня також прогнозує вихідні без опадів, із туманами вранці та ввечері. Нічна температура складе +3…+5 °C, а денна – +5…+8 °C.

Вихідні. Опадів в Україні практично не буде ( зараз антициклон, карта внизу), плаватимуть тумани, десь хмарно, десь…

Posted by Наталка Діденко on Friday, November 8, 2024

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