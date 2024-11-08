В Україні на вихідних обійдеться без опадів, місцями прогнозують туман

Цими вихідними в Україні очікується погода без значних опадів, але з туманами в окремих регіонах.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
Впродовж дня 9 та 10 листопада в Україні прогнозується +4+7 градусів, на півдні та на Закарпатті +8+12 градусів. Нічна температура сягатиме +2…+7 °C.
“Легкі заморозки вночі в неділю можливі лише на заході”, – додала Діденко.
У Києві синоптикиня також прогнозує вихідні без опадів, із туманами вранці та ввечері. Нічна температура складе +3…+5 °C, а денна – +5…+8 °C.
Вихідні. Опадів в Україні практично не буде ( зараз антициклон, карта внизу), плаватимуть тумани, десь хмарно, десь…Posted by Наталка Діденко on Friday, November 8, 2024