В Україні на вихідних обійдеться без опадів, місцями прогнозують туман

Цими вихідними в Україні очікується погода без значних опадів, але з туманами в окремих регіонах.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Впродовж дня 9 та 10 листопада в Україні прогнозується +4+7 градусів, на півдні та на Закарпатті +8+12 градусів. Нічна температура сягатиме +2…+7 °C.

“Легкі заморозки вночі в неділю можливі лише на заході”, – додала Діденко.

У Києві синоптикиня також прогнозує вихідні без опадів, із туманами вранці та ввечері. Нічна температура складе +3…+5 °C, а денна – +5…+8 °C.