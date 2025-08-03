В Україні на початку тижня короткочасні дощі на сході та заході, а на півдні спека до +34°

У понеділок, 4 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. У східних та північно-східних областях, а вдень і у західних – місцями короткочасні дощі та грози. На решті території – без опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Вітер північний і північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі місцями посилення до 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14-19°, у південних регіонах – до 23°. Вдень повітря прогріється до 24-29°, у південній частині місцями до 34°. У Карпатах – вночі 9-14°, вдень 18-23°.

У столиці та області 4 серпня буде без опадів, із мінливою хмарністю. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 24-29°. У Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°.