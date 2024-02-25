Суспільство

В Україні на початку тижня до +16°

25 Лютого 2024 20:59
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Ілюстративне фото / Фото з Facebook Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

У понеділок, 26 лютого, у більшості західних, північних і Вінницькій областях місцями невеликий дощ; на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних, південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східній частині України вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла; у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; на решті територій країни вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, у Криму та на півдні Одеської області до 14°.

У Києві в понеділок уночі місцями невеликий дощ, удень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

У вівторок, 27 лютого, в Україні без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у східній частині країни вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла; на решті територій вночі близько 0°, на Закарпатті, а також місцями в західних областях 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла, у західних областях 10-15°, на Закарпатті до 18°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.


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