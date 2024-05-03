Суспільство

В Україні майже повністю скасують індивідуальну оцінку придатності з 4 травня

3 Травня 2024 14:07
міноборони
Ілюстративне фото / Getty Images

З 4 травня ВЛК не вказуватимуть “обмежено придатний”.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на зміни до наказу Міноборони №402, який регламентує роботу військово-лікарських комісій.

Цей наказ набирає чинності 4 травня.

За даними видання, головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями “придатний”, “непридатний” та “обмежено придатний”.

У багатьох випадках формулювання “обмежено придатний” до служби за умов воєнного стану замінили на таке: “Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони”.

Зазначається, що людину з таким записом у військовому квитку можуть мобілізувати, якщо у війську є потреба в поповненні саме цих підрозділів.

Відтепер чоловіки у віці 18–60 років, які мали статус “обмежено придатний”, повинні знову пройти ВЛК. На це є час до 4 лютого 2025 року.

Для цих людей комісія вказуватиме лише 2 статуси: придатний або непридатний. Але сама придатність ділитиметься на категорії:

  • повністю придатний;
  • придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;
  • придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди відносяться кандидати на вступ до ВВН3);
  • придатний для виконання специфічних завдань.

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