Економіка

В Україні легалізують криптовалюту
12 Грудня 2024 11:12
криптовалюта
Ілюстративне фото / Shutterstock

На початку 2025 року в Україні планують легалізувати криптовалюту. Про це розповів голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев на форумі Економічної правди “Перспективи для інвестицій всередині країни”.

“Якщо говорити про криптовалюту, то робоча група завершує підготовку відповідного законопроєкту до першого читання. Я думаю, що текст разом з Нацбанком і МВФ буде після Нового року і в першому кварталі приймемо цей законопроєкт, легалізуємо криптовалюту”, – розповів він.

За його словами, пільг на оподаткування криптовалюти не буде. Воно буде застосовуватися за моделлю цінних паперів – оподатковуватимуть прибуток при виведенні активів у валюту.

“У консультаціях з європейськими експертами й МВФ ми дуже обережно ставимося до використання криптовалют при податкових пільгах, як можливість ухилення від оподаткування на традиційних ринках”, – пояснив він.


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