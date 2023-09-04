Економіка

В Україні фіксують зниження споживання електроенергії

4 Вересня 2023 14:19
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електроенергія

У неділю, 3 вересня, вечірній максимум споживання був на 6,7% нижче, ніж попередньої неділі, 27 серпня, і на 2,3% менше, ніж у п’ятницю, 1 вересня, повідомили в Укренерго.

“Це пов’язано як із сезонним зменшенням температури, так і з більш розподіленим протягом доби споживанням на вихідних”, – сказано в повідомленні.

Сьогодні, 4 вересня, є імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови. Загальний обсяг 2950 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 646 МВт. Також сьогодні з 11:00 до 13:00 здійснювався експорт до Словаччини загальним обсягом 400 МВт-год.

В неділю ремонтні бригади Укренерго повернули в роботу дві високовольтні лінії на сході країни, які були пошкоджені внаслідок артобстрілів росіян. Це дозволило відновити видачу в мережу електроенергії з однієї з електростанцій в регіоні.

За даними Укренерго, через бойові дії, негоду та з інших причин без світла залишається 431 населений пункт.


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