Суспільство

В Україні дощитиме найближчої доби

25 Грудня 2023 20:59
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Вночі у вівторок, 26 грудня, у східних та більшості центральних областей невеликий, вдень у північній та північно-східній частині помірний дощ, на решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни та Прикарпатті до 14°, у східних та північно-східних областях 3-8° тепла.

У Києві 26 грудня вночі без опадів, удень дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-4 ° тепла, вдень 8-10 ° тепла.

У середу, 27 грудня, в Україні місцями невеликий дощ, у північній частині із мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла (у Криму 4-9°); вдень 4-9° тепла, у південній частині 8-13°, у північній частині 0-5° тепла.

У Карпатах місцями невеликий сніг, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 27 грудня місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 3-5° тепла.


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