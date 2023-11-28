Економіка

В Україні через негоду без світла понад 500 населених пунктів

28 Листопада 2023 12:46
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негода, електроенергія

Станом на вівторок, 28 листопада, через негоду залишаються знеструмленими 559 населених пунктів в десяти областях України. Наразі найскладніша ситуація в Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Енергетики зауважили, що загалом через негоду залишаються знеструмленими 559 населених пунктів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 443 населених пунктів. Внаслідок російських обстрілів є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

В Укренерго додали, що аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

За добу Укренерго заживило дві високовольтні повітряні лінії 330 кВ у південному регіоні, що були пошкоджені негодою. Також включили в роботу ще одну лінію 330 кВ для підвищення надійності живлення в регіоні.

Крім того, Укренерго повернуло в роботу ще одну високовольтну повітряну лінію 330 кВ у східному регіоні, що вимикалась з технічних причин.

26−27 листопада активний південний циклон приніс рясні опади та сильний вітер у більшість областей України, на Чорному та Азовському морях розігрався шторм. Низку доріг, зокрема частину міжнародної траси М15, закрили для руху. Повідомляли про постраждалих у ДТП.


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