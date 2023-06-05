Суспільство

В Україні буде тепло вдень і прохолодно вночі

5 Червня 2023 14:28
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Короткочасний дощ очікується в Україні у ніч на 6 червня, місцями гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер у вівторок змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°; удень 22-27°, на високогір’ї Карпат 14-19°.

У Києві 6 червня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, удень 24-26°.

У середу, 7 червня, у західних областях України короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у східних областях 8-13°; удень 22-27°, на Закарпатті 19-24°.

У Києві 7 червня без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°; удень 25-27°.


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