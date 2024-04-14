Суспільство

В Україні буде тепло, місцями короткочасні дощі та грози

14 Квітня 2024 20:58
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10 квітня 2024 у Центральному парку культури та відпочинку Харкова / Фото з телеграм-каналу @park_ua

У понеділок, 15 квітня, в Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди грози; вночі в більшості західних областей, вдень у південній частині без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура в західних і північних областях вночі 6-11°, вдень 12-17°, на Закарпатті та місцями Прикарпатті 17-22°; на решті територій 10-15°, вдень 16-21°, на півдні до 26°.

У Києві 15 квітня короткочасний дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 14-16°.

У вівторок, 16 квітня, у західних, північних і центральних областях короткочасні дощі, подекуди грози; температура вночі 6-11° тепла, вдень 15-20°, у центральних областях 20-25°.

У південній частині та більшості східних областей без опадів; температура вночі 9-14°, вдень 23-28°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди по Києву на 16 квітня – короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 17-19°.


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