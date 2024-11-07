Лукашенко помилував ще 31 політв’язня

Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування 31 особи, засудженої за так звані “злочини екстремістської спрямованості”, повідомляє його пресслужба.

Серед помилуваних — 2 жінки та 29 чоловіків, із яких 17 мають хронічні захворювання, 3 — інваліди, а 27 виховують дітей, причому 7 з них — багатодітні. Імен звільнених не оприлюднено.

Повідомляється, що засудженим скасували “основне покарання”, проте судимість не зняли. За подальшою “поведінкою” звільнених, згідно з розпорядженням Лукашенка, стежитиме Міністерство внутрішніх справ Білорусі.