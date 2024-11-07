Політика

Лукашенко помилував ще 31 політв’язня
7 Листопада 2024 17:48
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білорусь, лукашенко
Олександр Лукашенко на нараді / Фото: Пресслужба президента Білорусі

Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування 31 особи, засудженої за так звані “злочини екстремістської спрямованості”, повідомляє його пресслужба.

Серед помилуваних — 2 жінки та 29 чоловіків, із яких 17 мають хронічні захворювання, 3 — інваліди, а 27 виховують дітей, причому 7 з них — багатодітні. Імен звільнених не оприлюднено.

Повідомляється, що засудженим скасували “основне покарання”, проте судимість не зняли. За подальшою “поведінкою” звільнених, згідно з розпорядженням Лукашенка, стежитиме Міністерство внутрішніх справ Білорусі.


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