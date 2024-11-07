На війні проти України загинув російський генерал – командир 5-ї окремої мотострілецької бригади

На війні проти України загинув російський генерал-майор Павло Клименко, який командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою імені Олександра Захарченка.

Про його смерть повідомив один провоєнний паблік, на що звернули увагу російські ЗМІ.

У коментарях до посту в пабліку загибель Клименка підтвердили його сестри, пишуть ЗМІ. Спочатку під публікацією зникли їхні коментарі, а потім паблік видалив сам пост про смерть Клименка, але виклав новий. Про загибель військового також повідомила його сестра Катерина Клименко в розмові з Astra.

До початку повномасштабної війни Клименко служив в анексованому Криму. Він отримав звання генерал-майора в травні 2024 року.

У серпні Astra повідомляла, що бійці 5-ї мотострілецької бригади, якою командував Клименко, катують російських військових, які відмовляються йти на штурм. Організатором катівні джерела видання називали Іллю Іванова, заступника Клименка.

За інформацією Astra, бійці бригади вбили американця Рассела Бентлі, який працював у пропагандистському агентстві Sputnik. Видання повідомляло, що підлеглі Іванова у квітні затримали його в Донецьку, розламали телефон, посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку. Через деякий час з’явилася інформація про загибель Бентлі.