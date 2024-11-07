Політика

Байден звернувся до нації після перемоги Трампа
7 Листопада 2024 18:50
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байден, трамп
Президент США Джо Байден / Фото: x/joebiden

7 листопада президент США Джо Байден звернувся до американців після перемоги Дональда Трампа на виборах. Байден привітав Трампа з перемогою, підкресливши, що його адміністрація докладе всіх зусиль для мирної передачі влади. 

“Понад 200 років Америка втілювала великий експеримент із самоврядування. Люди голосують і вибирають лідерів і роблять це спокійно. Щодо демократії — воля людей завжди є головною”, – зазначив Байден.

Також Байден висловив слова підтримки віцепрезидентці Камалі Гарріс, зазначивши, що вона провела надихаючу кампанію і що вся її команда повинна пишатися її зусиллями та досягненнями.

5 листопада в США відбулися вибори, на яких вирішувалися не лише питання щодо нового президента, але й складу обох палат Конгресу. У президентських перегонах змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп, і чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс. За результатами голосування, Трамп здобув понад 270 голосів виборників.


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