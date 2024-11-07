Росіяни почали частіше оснащувати “шахеди” термобаричною бойовою частиною, – Defense express

Росія почала активно використовувати термобаричні бойові частини на ударних дронах типу Shahed.

Про існування такої бойової частини відомо ще з квітні 2024 року, проте саме зараз випадки її застосування почастішали, пише Defense Express.

Інформація про БЧ була отримана завдяки зламу серверів російської компанії “Алабуга” в Татарстані, де проводяться збірка та модернізація цих дронів. Згідно з даними, бойова частина БЧ-50 важить 52,4 кг і має подвійний ефект: термобаричний та уламковий за рахунок 2306 готових уражаючих елементів у вигляді кульок діаметром 9 мм.

Як зазначає видання, термобаричний боєприпас демонструє максимальну ефективність у замкнених приміщеннях, оскільки його вибух здатен охопити кілька кімнат чи навіть цілі поверхи.