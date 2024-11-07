Політика

Німеччина збереже фінансову підтримку України попри розпад коаліції, – Reuters
7 Листопада 2024 19:47
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Німеччина планує надати Україні більшу частину з обіцяних раніше 4 мільярдів євро, навіть якщо бюджет на 2025 рік затвердити вчасно не вдасться через розкол правлячої коаліції.

За інформацією Reuters, ці кошти мають цільове призначення, тому в межах тимчасового бюджетного управління можуть бути передані Україні, незалежно від того, чи буде схвалено основний бюджет.

Через можливу затримку з ухваленням бюджету в 2025 році нові проєкти можуть залишитися без фінансування, однак пріоритетні витрати, такі як допомога Україні, ймовірно, збережуться. Водночас проєкт бюджету передбачає зменшення фінансування для України з 8 мільярдів євро у 2024 році до 4 мільярдів євро у 2025-му.

Джерела Reuters також повідомляють, що канцлер Олаф Шольц розглядає можливість збільшення підтримки України до 15 мільярдів євро, виділивши додаткові 3 мільярди.


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