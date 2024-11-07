У Полтаві затримали трьох осіб, які побили в ресторані хлопця, серед них поліцейський

Правоохоронці затримали трьох осіб, які побили хлопця в ресторані у Полтаві.
Як розповіли Офіс Генпрокурора, серед затриманих начальник сектору одного із відділів поліції в Полтавській області, місцевий бізнесмен та його помічник.
За даними слідства, 2 листопада 2024 року у Полтаві в одному з закладів відпочинку виник конфлікт, під час якого група осіб побила хлопця, який заступився за свою дівчину.
Підозрювані, окрім нападу, також порушували громадський порядок та дестабілізували роботу закладу, додали у прокуратурі.
Потерпілого, який є мешканцем столиці, доставили до лікарні. Наразі слідчі вирішують питання про повідомлення затриманим підозри у скоєнні хуліганства, вчиненого групою осіб.