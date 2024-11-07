Кримінал

У Полтаві затримали трьох осіб, які побили в ресторані хлопця, серед них поліцейський
7 Листопада 2024 19:27
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прокуратура
Затримано трьох осіб, які побили хлопця в ресторані у Полтаві / Фото: ОГП

Правоохоронці затримали трьох осіб, які побили хлопця в ресторані у Полтаві.

Як розповіли Офіс Генпрокурора, серед затриманих начальник сектору одного із відділів поліції в Полтавській області, місцевий бізнесмен та його помічник.

За даними слідства, 2 листопада 2024 року у Полтаві в одному з закладів відпочинку виник конфлікт, під час якого група осіб побила хлопця, який заступився за свою дівчину.

Підозрювані, окрім нападу, також порушували громадський порядок та дестабілізували роботу закладу, додали у прокуратурі.

Потерпілого, який є мешканцем столиці, доставили до лікарні. Наразі слідчі вирішують питання про повідомлення затриманим підозри у скоєнні хуліганства, вчиненого групою осіб.


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