За пару днів 47 ОМБр отримала близько сотні заяв від бійців, які хочуть повернутися із СЗЧ

За два дні у 47 ОМБр було подано близько сотні заяв від бійців, які пішли у СЗЧ і тепер хочуть повернутись.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

“Лише за два дні ми отримати майже сотню заявок від бійців, які хочуть повернутися з СЗЧ і для цього обрали саме 47 окрему механізовану бригаду. Наші рекрутери фізично не встигають поспілкуватися з кожним, адже під час телефонної розмови паралельно набирають ще десятки номерів”, – розповіли у бригаді.

В Україні останнім часом спостерігається зростання випадків самовільного залишення частин військовослужбовцями. Від початку року було порушено тисячі кримінальних справ, що свідчить про збільшення цієї проблеми. Згідно з даними Офісу генерального прокурора, у 2022 році таких справ було зафіксовано 6 тисяч, а у 2023-му їх кількість зросла до 16 тисяч. Лише за перші два місяці 2024 року прокурори розпочали вже 4690 проваджень.

У серпні Верховна Рада внесла зміни до законодавства, скасувавши кримінальну відповідальність для військовослужбовців, які самовільно залишили частину, якщо вони висловили бажання продовжити службу.

Це дозволяє людям повернутися на службу не тільки в рідну частину, а й до іншої, за умови згоди командира, але тільки один раз. Власне у такий спосіб у військовослужбовців і з’явилась можливість перевестися в іншу частину.