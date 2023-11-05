Суспільство

В Україні буде помірно тепло

5 Листопада 2023 20:59
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В Україні в понеділок, 6 листопада, вночі в більшості областей пройдуть невеликі, вдень у південній та східній частині помірні дощі; на решті територій без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с, вночі на більшій частині території, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°; у південній частині вночі 9-14°, вдень 15-20°.

У Києві 6 листопада вночі невеликий дощ, вдень без суттєвих опадів. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура вночі близько 10°, вдень 13-15°.

У понеділок, 7 листопада, в Україні погода очікується без опадів, тільки в Карпатах дощ.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 9-14°, на півдні країни 14-19°, у Криму та Одеській області подекуди до 21°.

У Києві 7 листопада без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.


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