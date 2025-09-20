В Україні 21 вересня пануватиме сонячна та тепла погода

За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 21 вересня, по всій території України очікується невелика хмарність та без опадів. У південно-західних областях вночі та вранці можливий туман. Вітер західний і південно-західний, 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме 10–15°, на узбережжі морів – до 18°, на сході країни – 7–12°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 22–27°.

У Києві та області 21 вересня також очікується сонячна погода без опадів. Вночі температура триматиметься на рівні 12–14°, вдень – 25–27°.

Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що антициклон Oldenburgia, центр якого перебуває над Кримом, забезпечить суху та ясну неділю. За її словами, сонце розжене градуси до літніх значень: у більшості областей очікується +24…+29, на сході – +20…+24.

«У Києві неділя буде сонячною і маловітряною. На зараз циклон не дотягує 26-28 вересня до Карпат, тому – похолодання буде, із снігом ще побачимо», – зазначила Діденко.