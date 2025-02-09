В Україні 10 лютого буде морозно, без опадів

Погода в Україні 10 лютого залишатиметься сухою завдяки впливу антициклону. Опадів не очікується, вітер східних напрямків буде слабким або помірним.

Такий прогноз на понеділок дає українська метеорологиня Наталка Діденко.

У ніч на понеділок температура повітря становитиме від -5 до -10 градусів. Вдень найхолодніше буде на півночі та північному сході – від -3 до -7 градусів.

У центральних та східних регіонах прогнозують -1…-5 градусів, на півдні – близько нуля. У західних областях очікується від 0 до +3 градусів, а найтепліше буде на Закарпатті – до +5…+7 градусів.

У Києві 10 лютого також без опадів. Вночі температура знизиться до -9…-11 градусів, вдень буде -3…-5 градусів.

За прогнозами, найближчими днями в Україні збережеться суха та морозно-стабільна погода. Сніг можливий не раніше 16 лютого.