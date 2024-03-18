Кримінал

В Тисі виявили тіло 33-річного харків’янина

18 Березня 2024 13:22
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прикордонники
В Тисі виявили тіло 33-річного чоловіка / Фото: ДПСУ

У річці Тиса виявили тіло 33-річного чоловіка. Українські прикордонники отримали цю інформацію від своїх румунських колег.

“Потопельником виявився 33-річний громадянин України, житель міста Харків”, – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Як зазначають прикордонники, від початку повномасштабного вторгнення це вже 22 випадок загибелі під час спроби подолання річки.

В ДПСУ наголошують, що незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно. Гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров’ю.


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