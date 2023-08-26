Суспільство

В Шотландії розпочалися наймасштабніші пошуки Лохнеського чудовиська

26 Серпня 2023 15:20
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лохнес

Найбільші за останні 50 років пошуки монстра, який, як вважають, мешкає в шотландському озері Лох-Несс, розпочалися на вихідних, пише Daily Mail. Цього року виповнюється 90 років відтоді, як про нього вперше повідомили.

Пошуки організували Лох-Неський центр у Друмнадрохіті та волонтерська дослідницька група під назвою «Дослідження Лох-Несса» (Loch Ness Exploration). В рамках пошуків, які, як було підкреслено, є найбільшими з 1972 року, над озером літають дрони, оснащені інфрачервоними камерами, а для виявлення незвичайних підводних звуків буде використаний гідрофон.

З різних точок на суші за поверхнею озера протягом вихідних спостерігатимуть 300 волонтерів, і ще майже 300 зголосилися стежити за прямими трансляціями пошуків.

Сучасний міф про Лох-Неське чудовисько бере свій початок у 1933 році, коли Олді Маккей, менеджер одного з готелів, розповіла, що бачила в озері істоту, схожу на кита. Газета Inverness Courier повідомила про це, а її редактор Еван Баррон запропонував назвати цю істоту «монстром».

Відтоді таємниця Нессі надихала на написання книг, телевізійних шоу та фільмів, а також сприяла розвитку туристичної індустрії. Насправді ж легенда сягає своїм корінням середньовіччя, коли ірландський монах святий Колумб, за переказами, зустрівся з чудовиськом у Нессі, річці, що витікає з Лох-Несса.

Лох-Несс – найбільше за об’ємом прісноводне озеро Шотландії. Воно вміщує більше води, ніж всі озера Англії та Уельсу разом узяті – 7452 мільйони кубічних метрів.


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