В річці Десна на Київщині отруйних речовин не виявили, – ОВА

Держекоінспекція Столичного округу не виявила перевищення норм органічних та мінеральних речовин в річці Десна в межах Київської області.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Напередодні з’явилась інформація про погіршення якості води в Сеймі – забруднення води за течією річки та мор риби. Київська обласна комісія ТЕБ та НС доручила щодня проводити моніторинг якості води.

Комісія також рекомендує не користуватися водою з Десни, заборонити там купання і рибну ловлю, а також використання річкової води для господарських потреб і напування худоби.

Раніше Вишгородський міський голова Олексій Момот заявив, що в річці Десна та її притоках виявили отруйну речовину, яка спускається за течією від кордону з РФ. Пізніше він видалив свій допис у Facebook.