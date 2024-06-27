Політика

В РФ заявили, що відправили воювати проти України 10 тисяч мігрантів
27 Червня 2024 14:42
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війна, росія
Полонені російські найманці з країн Глобального Півдня / Фото: АрміяInform

Близько десяти тисяч мігрантів, які отримали російське громадянство, направлені на війну проти України. Про це повідомили у слідчому комітеті РФ.

Там кажуть, що важливо “синхронізувати” процедури отримання паспорта громадянина Російської Федерації з одночасною постановкою на військовий облік.

Відтак, у жовтні 2023 року в росії створили спеціальну групу, під час діяльності якої на військовий облік стало понад 30 тисяч мігрантів, що отримали російське громадянство. А 10 тисяч мігрантів направлено на фронт російсько-української війни.


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