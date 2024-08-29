В РФ затримали чергового заступника міністра оборони часів Шойгу

Щодо колишнього заступника міністра оборони Росії Павла Попова порушено кримінальну справу про шахрайство. Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.

За версією слідства, із 2021 до 2024 року Попов, “відповідальний за розвиток, обслуговування і роботу парку “Патріот”, збагачувався коштом цієї установи, діючи спільно з директором парку В’ячеславом Ахмедовим і заступником начальника Головного управління інноваційного розвитку Міноборони РФ Володимиром Шестеровим”.

СК стверджує, що за рахунок парку “Патріот” Попов “організував виконання будівельних і ремонтних робіт, а також постачання різних матеріальних цінностей собі на заміську ділянку”. Слідство також вважає, що генерал “примушував” керівників комерційних компаній, у яких були контракти з парком, “виконувати будівельно-монтажні роботи у себе в заміських апартаментах, не оплачуючи їх”.

ТАСС пише, що Попова затримано.

Починаючи з квітня, російські слідчі затримали щонайменше чотирьох генералів: це колишній заступник голови Міноборони Тимур Іванов, начальник головного управління кадрів Міноборони Юрій Кузнєцов, начальник головного управління зв’язку Міноборони РФ Вадим Шамарін та колишній командувач 58-ю армією Іван Попов.