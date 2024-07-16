В РФ на Ростовській АЕС відключився один енергоблок

На півдні Росії ввели графіки обмеження енергоспоживання через “збій у роботі Ростовської АЕС”, повідомляє Міненерго РФ.

“В енергосистемі півдня Росії через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС, в умовах підвищених навантажень на енергосистему з метою збереження стійкості енергосистеми запроваджено тимчасові графіки обмеження споживання на 1,5 ГВт”, – ідеться в повідомленні.

У “Росатомі” повідомили, що один з енергоблоків Ростовської АЕС відключився під дією автоматики через неполадки на турбогенераторі.