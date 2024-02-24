Політика

В районі Новомихайлівки відбито 23 атаки російський військ – Генштаб

24 Лютого 2024 19:37
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генштаб
Ілюстративне фото / Фото Генштаба ЗСУ

Протягом доби відбулось 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог, 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Новопавлівському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 радіолокаційній станції противника.


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