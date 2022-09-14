В підрозділах, які беруть участь у війні проти України, катастрофічна нестача особового складу – ГУР

Військові частини рф скасовують відправку підрозділів в Україну через масові відмови особового складу брати участь у бойових діях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

“В частинах і з’єднаннях, які перебувають на території рф, скасовують заплановані відправки особового складу в Україну. Причина – масова відмова від участі в бойових діях”, – стверджують у відомстві.

Зокрема, військовослужбовців 5 окремої танкової бригади 36 армії (Улан-Уде), які пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь в бойових діях в Україні, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг (вислуга років – рік за три, статус ветерана тощо). Особовому складу бригади, який перебуває в Україні, надають відпустки виключно за сімейними обставинами (смерть близьких родичів).

Одночасно в підрозділах, які беруть участь у війні проти України, спостерігається катастрофічна нестача особового складу. З метою «вирішення проблеми» командуванням окупаційними військами вирішено суттєво скоротити час на реабілітацію військових після поранень та контузій. Пораненим в шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози, не проводять раніше заплановані операції та пропонують повернутись на війну до України. Лікарям «рекомендують» надавати дозвіл на планові хірургічні втручання тільки по закінченню війни або за прямим дозволом командира пораненого.

“Відомий випадок, коли після розриву барабанної перетинки вуха та контузії, військовослужбовця за 3 дні виписали із шпиталю. Офіційний діагноз – «отит». Надано рекомендацію не застуджувати вухо. При цьому, відмовлено в операційному втручанні”, – наводят приклад в ГУР.

Наразі окупанти намагаються посилити своє угруповання під тимчасово окупованим Херсоном за рахунок «наявних резервів». Для цього планується передислокування 4 батальйонів так званих «кадирівців». Але наразі ці підрозділи значно недоукомплектовані. Більшість особового складу – не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів рф.