В ОП розмірковують над звільненням генпрокурора Костіна, – ЗМІ

В Офісі президента розглядають можливість звільнення генпрокурора Андрія Костіна.

Рішення наразі не ухвалено, але питання Костіна все частіше піднімається на нарадах, повідомила Українська правда, посилаючись на джерела в команді президента.

“Коли питання звільнення винесеться публічно… може, цього місяця, а може й пізніше, це не спішне питання”, – зазначило одне із джерел.

Костін може стати послом у Нідерландах, якщо партнери погодять його роботу над міжнародним трибуналом щодо злочинів Росії в Україні, пише видання.