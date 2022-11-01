Суспільство

В ООН підтвердили загибель 6430 мирних жителів у війні Росії в Україні

1 Листопада 2022 17:51
12
війна

Управління Верховного комісара ООН із прав людини повідомило, що змогло підтвердити 6 430 випадків загибелі і 9 865 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Такими є дані УВКПЛ ООН від 24 лютого до півночі 30 жовтня, повідомили в організації.

З 1 до 30 жовтня УВКПЛ ООН зафіксувало 274 випадки загибелі і 769 випадків поранення цивільних.

В організації наголосили, що реальне число є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

За даними УВКПЛ ООН, більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними й авіаударами.


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В ООН підтвердили загибель 6430 мирних жителів у війні Росії в Україні

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