В окупованих містах біля Лисичанська вже понад 2 роки немає води та світла

Мешканці Привілля і Новодружеськ, тимчасово окупованих міст Луганської області поблизу Лисичанська, уже понад два роки не мають світла та води.

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, окупанти там нічого не лагодять, тож міста залишаються знеструмлені.

Крім того, там відсутнє і централізоване водопостачання. Воду низької якості туди доставляють на тракторі. Водночас підвезення – нерегулярні.

“Запасаються ті, хто першим встиг набрати. Під час літньої спеки ця проблема тільки посилилася”, – наголосили в ОВА.