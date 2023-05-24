Політика

В окупованому Криму “націоналізували” квартиру Олени Зеленської

24 Травня 2023 15:07
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зеленська

В анексованому Криму “націоналізовано” ялтинську квартиру дружини президента України Олени Зеленської, а також кілька будівель, які належали українським олігархам та кримськотатарському Меджлісу. Про це повідомив призначений Росією голова півострова Сергій Аксьонов.

Про те, що Зеленська купила у 2013 році у Криму пентхаус за половину ринкової вартості, ЗМІ писали у 2019 році. Тоді повідомлялося, що дружина президента купила трикімнатну квартиру в Ялті майже за 164 тисячі доларів (близько 1200 тисяч доларів за квадратний метр). При цьому вартість квадратного метра подібних квартир на той час сягала чотирьох тисяч доларів.

Зеленська купила квартиру у колишнього українського депутата та бізнесмена Олександра Буряка. Він також був одним із волонтерів штабу Володимира Зеленського. У прес-службі президента України заявили, що дружина глави української держави купила нерухомість у Криму до анексії півострова Росією, у повній відповідності до чинного законодавства України та за ринковою ціною.

У квітні 2019 року кримську квартиру Зеленських виставили на продаж за ціною понад 790 тисяч доларів.


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