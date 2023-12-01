В окупованому Бердянську пролунав вибух

У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух.
Про це в Телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«Бердянськ. Мешканці повідомляють про вибух, який чутно в кількох мікрорайонах», – написав Федоров.
У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух.
Про це в Телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«Бердянськ. Мешканці повідомляють про вибух, який чутно в кількох мікрорайонах», – написав Федоров.
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