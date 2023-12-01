Суспільство

В окупованому Бердянську пролунав вибух

1 Грудня 2023 18:42
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вибух, бердянськ

У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух.

Про це в Телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Бердянськ. Мешканці повідомляють про вибух, який чутно в кількох мікрорайонах», – написав Федоров.


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