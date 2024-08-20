В окремих областях України сьогодні до +38°

Опади у вівторок ймовірні лише у західних областях, температура вдень в окремих областях сягне 38°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

“Без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вдень 30-34°, у південних, центральних, місцями північних та східних областях сильна спека 35-38°, у західних областях 28-33°, на високогір’ї Карпат 22-27°”, – йдеться в повідомленні.

У Києві та області 20 серпня опади не очікуються. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. У столиці вдень сильна спека до 35°; на Київщині 35-37°.

Синоптики прогнозують в Україні 21-22 серпня невелику хмарність, без опадів; лише в західних, вдень 22 серпня і північних, Вінницькій, Черкаській областях, Приазов’ї та Криму місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 22 серпня на Правобережжі з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 30-34°, у південних, центральних, східних, 21 серпня і в північних областях сильна спека 35-37°, 22 серпня у північних та Вінницькій областях 25-30°, в західних областях 21-26°.

У Києві та області без опадів, лише вдень 22 серпня місцями ймовірний короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 22 серпня з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 18-20°; вдень 21 серпня сильна спека 35°, 22 серпня 27-29°; на Київщині вночі 15-20°; вдень 21 серпня сильна спека 35-37°, 22 серпня 25-30°.

Згідно з прогнозом, в Україні 23-24 серпня утримається суха погода. Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 13-19° (23 серпня на заході 10-16°), вдень 23 серпня 22-28°, 24 серпня 26-31°; на решті території вночі 18-24°, вдень 29-34°, на півдні та південному сході країни місцями сильна спека 35-38°.

У столичному регіоні опади не очікуються. У Києві температура вночі 16-18°; вдень 23 серпня 26-28°, 24 серпня 28-30°; по області вночі 14-19°; вдень 23 серпня 23-28°, 24 серпня 26-31°.