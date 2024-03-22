В Офісі Президента повідомили про 3 загиблих та 13 поранених внаслідок масованої ракетної атаки

Троє людей загинуло, 13 отримали поранення, щонайменше троє зникли безвісти внаслідок масованої ракетної атаки РФ по Україні.

Про це заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі.

«На жаль, є жертви. Троє загиблих – двоє у Хмельницькій області та одна людина у Запоріжжі. Щонайменше троє людей зникли безвісти. Станом на зараз поранення отримали 13 людей. Також є пошкодження цивільних будинків», – написав Кулеба.

Він зазначив, що під час атаки РФ випустила понад 150 шахедів та ракет по областям України – Одеській, Івано-Франківській, Львівській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській області.

Представник ОП додав, що тимчасово знестумлено сотні тисяч домівок.

За його словами, особливо складна ситуація на Лівобережжі Дніпра.

Заступник керівника ОП зауважив, що на Дніпропетровщині є перебої з теплопостачанням.

«Без світла лишаються мешканці міст Кам’янське, Кривого Рогу, Павлограду. Загалом це більше 250 тисяч абонентів. В цих містах також будуть графіки подачі світла. Ведуться роботи, щоб до кінця доби відновити електроенергію», – написав Кулеба.

Він зазначив, що така ж ситуація у Запоріжжі. Там вводяться графіки відключень електрики.

На Одещині без світла 200 тисячі абонентів. В Одесі ввели графіки подачі світла. Очікується, що протягом доби пошкодження усунуть і електрику дадуть повною мірою.

У Полтавській області без електроенергії близько 110 тисяч абонентів. Вводяться графіки відключень.

Тимчасово знеструмлено Харків та інші населені пункти Харківського району, Первомайська громада Лозівського району. Частково без світла залишилися інші міста регіону – Красноград, Олексіївка громада, Куп’янський район. В області вводяться графіки відключень світла, аби зберегти енергосистему.

Кулеба зазначив, що станом на зараз без електроенергії залишається 700 тисяч споживачів.

На Сумщині знеструмлені Суми, Шостка, Лебедин, Липова Долина, Свеса, Краснопільська та Глухівська громади. Вводяться графіки відключень світла.

Обмежено постачання електроенергії у Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Відновили живлення у Вінницький області. Через неї сьогодні пролетіло 40 з 90 «Шахедів».

«Направляємо усі сили, щоб врятувати людей, відновити пошкодження і повернути в домівки світло та воду. По ситуації в постраждалих містах доповідаю Президенту України та керівнику Офісу Президента. Постійно на звʼязку з місцевою та обласною владою, профільними міністерствами. Люди оперативно отримують усю допомогу. Будь ласка, за необхідності звертайтеся у пункти незламності», – наголосив Кулеба.