В одному зі спальних районів Москви відкрили ракетний завод

У Москві на території індустріального парку “Руднєво” відкрили завод із виробництва ракет ППО площею 93,7 тис. кв. м.

Як стверджується на сайті уряду Москви, завод збудували за “рекордні” вісім із половиною місяців.

За словами гендиректора “Алмаз-Антей” Яна Новікова, концерн розраховує запустити виробництво ракет до жовтня 2024 року.

Видання “Важные истории” зазначають, що індустріальний парк “Руднєво”, на території якого планують запустити виробництво ракет, розташований у безпосередній близькості до житлових будинків (до найближчого будинку менш ніж 500 метрів).

Будівництво парку почалося наприкінці 2020-го, перші 16 корпусів завершили за два роки. Передбачалося, що основний кістяк технопарку складуть підприємства у сферах будівництва, авіації та електронної промисловості.