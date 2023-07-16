Кримінал

В Одеській області зіштовхнулися локомотив і евакуатор – дві людини загинули

16 Липня 2023 11:18
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дтп

Аварія сталася вчора, 14 липня, близько одинадцятої години вечора на залізничному переїзді у селі Кулевча Білгород-Дністровського района.

Попередньо поліцейські встановили, що 55-річний машиніст маневрового локомотива, зіткнувся із евакуатором, завантаженим автомобілем «Lexus», коли його водій намагався перетнути залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 67-річний водій евакуатора та його 62-річний пасажир загинули. Машиніст локомотива не постраждав.


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