В Одеській області зіштовхнулися локомотив і евакуатор – дві людини загинули

Аварія сталася вчора, 14 липня, близько одинадцятої години вечора на залізничному переїзді у селі Кулевча Білгород-Дністровського района.

Попередньо поліцейські встановили, що 55-річний машиніст маневрового локомотива, зіткнувся із евакуатором, завантаженим автомобілем «Lexus», коли його водій намагався перетнути залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 67-річний водій евакуатора та його 62-річний пасажир загинули. Машиніст локомотива не постраждав.