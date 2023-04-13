Кримінал

В Одесі затримано корегувальника ударів “шахедів”

13 Квітня 2023 10:52
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сбу

У ході контрдиверсійних заходів на Одещині Служба безпеки затримала ще одного ворожого інформатора.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник поширював інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу Одеси.

Саме за його координатами окупанти здійснили один з ударів іранськими дронами «Shahed» по території обласного центру.

Як повідомили в СБУ, поплічником окупантів виявився радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу.

Чоловік поширював у створеній ним в месенджері «Telegram» групі, учасники якої були переважно росіяни, інформацію про місця розташування на оборонному підприємстві та поряд з ним підрозділів Сил оборони та їх озброєння. Крім того, інформатор «зливав» дані щодо виконання підприємством оборонних замовлень.

Встановлено, що після російських повітряних атак фігурант фіксував та поширював у власній групі наслідки «прильотів» із деталізацією ступенів ураження атакованих обʼєктів. Ці дані ворог міг використати для здійснення повторних та підготовки нових ударів дронами-камікадзе по українському місту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру, йому обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.


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