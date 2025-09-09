В Одесі затримали жінку, яка викинула з шостого поверху новонароджену дитину

Поліція Одеси затримала 39-річну жінку, яка викинула з вікна новонароджену дитину. Немовля загинуло від травм, отриманих під час падіння з шостого поверху гуртожитку. Слідчі кваліфікували дії жінки як умисне вбивство новонародженої дитини матір’ю.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Реклама

Реклама

8 вересня до поліції надійшло повідомлення від завідувачки гуртожитку у Приморському районі про виявлення біля будівлі немовляти без ознак життя.

Поліцейські встановили, що матір померлої дитини — 39-річна жінка з сусідньої області. Перебуваючи в кімнаті гуртожитку на шостому поверсі, за місцем проживання свого співмешканця, після вживання алкоголю жінка народила донечку та одразу ж викинула її з вікна на вулицю. Після скоєного вона намагалась приховати сліди злочину.

Попередньо, дитина народилася живою, а загинула від отриманих травм унаслідок падіння з висоти.

Поліція на місці падіння дитини з вікна в Одесі / Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці затримали жінку, вона перебуває у пологовому будинку під наглядом лікарів та поліцейських. Її дії кваліфіковано за ст. 117 Кримінального кодексу України — умисне вбивство матірʼю своєї новонародженої дитини відразу після пологів. Максимальне покарання за цей злочин — позбавлення волі на строк до пʼяти років.

Нині вирішується питання щодо повідомлення фігурантці про підозру та обрання запобіжного заходу. Також буде проведено низку судових експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність жінки.

Як розповіли в поліції, в жінки є малолітній син, який проживає з бабусею на Миколаївщині. Правоохоронці передали інформацію щодо матері соцслужбі для вирішення подальшої долі дитини.