В Одесі затримали розвідника ворожого угрупування “Призрак”

Служба безпеки України затримала в Одесі розвідника російського терористичного угруповання «Призрак», який брав участь у захопленні Лисичанська та інших населених пунктів Луганської області.

Про це повідомляє СБУ.

Зловмисником є місцевий житель – ідеологічний прихильник кремлівського режиму. Під час масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь РФ.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, з червня 2014 по 2016 рік зловмисник чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям Збройних сил України, задіяним у проведенні Антитерористичної операції, брав участь у збройному протистоянні у Лисичанську з метою утримання міста під контролем незаконних збройних формувань РФ і захопленні населених пунктів, будівель та інших об’єктів на Луганщині.

Внаслідок успішного виконання покладених на нього завдань був призначений на посаду “командира розвідувальної роти 14-го батальйону територіальної оборони “Призрак”.

Однак згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію і повернувся до Одеси.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника в Одесі виявили фотоматеріали із доказами його перебування у складі терористичної організації “ЛНР”.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів, у тому числі контакти колишнього бойовика з діючими учасниками загарбницьких угруповань РФ.