Суспільство

В Одесі затримали розвідника ворожого угрупування “Призрак”

30 Серпня 2023 11:32
читать на русском →
сбу

Служба безпеки України затримала в Одесі розвідника російського терористичного угруповання «Призрак», який брав участь у захопленні Лисичанська та інших населених пунктів Луганської області.

Про це повідомляє СБУ.

Зловмисником є місцевий житель – ідеологічний прихильник кремлівського режиму. Під час масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь РФ.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, з червня 2014 по 2016 рік зловмисник чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям Збройних сил України, задіяним у проведенні Антитерористичної операції, брав участь у збройному протистоянні у Лисичанську з метою утримання міста під контролем незаконних збройних формувань РФ і захопленні населених пунктів, будівель та інших об’єктів на Луганщині.

Внаслідок успішного виконання покладених на нього завдань був призначений на посаду “командира розвідувальної роти 14-го батальйону територіальної оборони “Призрак”.

Однак згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію і повернувся до Одеси.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника в Одесі виявили фотоматеріали із доказами його перебування у складі терористичної організації “ЛНР”.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів, у тому числі контакти колишнього бойовика з діючими учасниками загарбницьких угруповань РФ.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Серпня 2023 11:32

В Одесі затримали розвідника ворожого угрупування “Призрак”
30 Серпня 2023 10:21

СБУ влаштувала “бавовну” колаборантам на Запоріжжі
30 Серпня 2023 09:10

43 повітряні цілі були знищені під час нічної ворожої атаки
30 Серпня 2023 08:43

ДСНС повідомила про наслідки атаки на Київщину
30 Серпня 2023 07:10

Внаслідок ворожої ракетної атаки в Києві загинуло дві людини.
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
усі думки