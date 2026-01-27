В Одесі з-під завалів знищеного росіянами будинку дістали загиблого

В Одесі під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання російського БпЛА у Пересипському районі виявили тіло чоловіка. Рятувальники деблокують загиблого, аварійно рятувальна операція триває.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

За даними МВА, у Приморському районі пошкоджено 43 будинки та, за попередніми даними, 122 квартири. Рятувальники ДСНС продовжують розбір завалів.

У Пересипському районі встановлено пошкодження у трьох будинках. Вибито понад 200 вікон, з яких 51 конструкція знищена вогнем повністю.

У Хаджибейському районі триває пошуково-рятувальна операція – троє людей досі вважаються зниклими.

Нагадаємо, уночі 27 січня війська РФ масовано атакували Одесу, вдаривши по місту понад пів сотнею ударних безпілотників. Вже відомо про 23 постраждалих, серед них дві дитини та вагітна жінка. Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім — у стані середньої тяжкості. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, церкву, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, магазин та будівельний майданчик. ДТЕК повідомив про повторну атаку по енергетичному об’єкту в місті.