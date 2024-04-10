В Одесі внаслідок російської атаки є постраждалі

Ворог атакував об’єкти критичної та транспортно-логістичної інфраструктури Одеси, внаслідок чого постраждало двоє людей, було пошкоджено об’єкт енергетики.

Про це в Телеграмі повідомляють Сили оборони півдня України.

Російські війська на світанку атакували Одеську область ракетами, застосовували, зокрема балістику.

Загарбники вдарили по об’єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства.

Також пошкоджено енергетичний об’єкт, приватний будинок, кілька автомобілів, ідеться в повідомленні.

Загалом цієї ночі ворог атакував південь України черговими хвилями ударних дронів. Під прицілом знову була енергетична інфраструктура.

14 дронів були знищені в ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 12 – у Миколаївській області, два – на Одещині.