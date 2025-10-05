В Одесі дівчина застрибнула в бус ТЦК під час затримання чоловіка — сталася сутичка

В суботу, 4 жовтня, в Одесі під час заходів оповіщення представниками ТЦК та СП у Київському районі виник інцидент: дівчина, за повідомленнями соцмереж, застрибнула в службовий транспорт, коли затримували чоловіка.

За офіційним коментарем Одеського обласного ТЦК та СП, під час перевірки документів було встановлено, що чоловік перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. На законну вимогу прослухатися з поліцейським і представником ТЦК чоловік агресивно відреагував і намагався втекти. Під час цього його супутниця намагалася перешкодити діям правоохоронців, заблокувавши службовий транспорт, висловлюючи погрози, застосовуючи фізичний тиск і навіть вискочивши в автобус.

За даними ТЦК, службовий транспорт не зміг рушити через дії групи громадян та втручання працівників екстреної медичної допомоги, які також брали участь у подіях. Всі дії співробітників зафіксовані на боді-камери, матеріали передані до правоохоронних органів для оцінки.

У коментарі наголошують, що перешкоджання законній діяльності представників Збройних сил України та Національної поліції в умовах воєнного стану є серйозним правопорушенням.