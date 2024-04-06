В НАТО припускають потребу України в “певних компромісах”

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг припустив, що Україні, можливо, доведеться піти на “певні компроміси”. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю британському мовнику BBC, частина якого оприлюднена в суботу, 6 квітня, передає DW.

“Зрештою, саме Україна має вирішити, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй змогу бути в тому стані, коли вона справді досягне прийнятного (для себе) результату за столом переговорів”, – сказав він.

Водночас генсек наголосив, що цими словами не закликає Україну йти на поступки тепер, і додав, що “справжній мир” буде досягнутий тоді, коли “Україна переможе”.

Він також висловив переконання в тому, що країнам-членам НАТО вдасться домовитися про створення фонду допомоги Україні на 100 мільярдів євро. Столтенберг впевнений, що угода буде укладена до липня.

Генсек також зауважив, що довгострокова підтримка України є вкрай важливою зараз, а також для відбудови країни після конфлікту. “Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, розбудовувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію”, – пояснив Столтенберг.

Під час інтерв’ю Столтенберг вказав також на загрози для демократичного світу на тлі дедалі виразнішого “альянсу авторитарних держав” – Росії, Китаю, Ірану і Північної Кореї. Він пояснив, що члени цього “авторитарного” альянсу надають одне одному практичну підтримку, а той тим часом “стає все дедалі згуртованішим”. Як наслідок світ став “набагато небезпечнішим, набагато непередбачуванішим” і “набагато жорстокішим”, констатував генсек НАТО.

“Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи ключові деталі для оборонної промисловості, а натомість Москва дає Пекіну в заклад своє майбутнє”, – сказав Столтенберг. Крім того, що Росія надає технології Ірану та КНДР в обмін на боєприпаси і військову техніку з цих країн. Тож нині завдання НАТО – тісно співпрацювати з іншими країнами за межами Атлантики – як-от Японія й Південна Корея – щоб “протистояти цьому сильному альянсу авторитарних держав”, наголосив Столтенберг.

Повне інтерв’ю зі Столтенбергом BBC обіцяє оприлюднити 7 квітня.