Суспільство

В НАТО оцінили втрати Росії у війні проти України

11 Жовтня 2023 21:12
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війна

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 300 тисяч солдатів і найманців.

Про це заявив високопосадовець НАТО на полях зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

“Щодо втрат, то росіяни несуть значні втрати, і ми це знаємо. Ми точно знаємо, що росіяни несуть значно більше втрат, ніж українці. Тож ми вважаємо, що наближаємося до цифри близько 300 000 російських солдатів і найманців, які загинули з моменту вторгнення у лютому 2022 року”, – сказав він.

За словами посадовця, більша частина втрат росіян припадає на період після грудня 2022 року.

Він зазначив, що РФ втратила 1800 офіцерів у війні.

“В тому числі 11 генералів, а також офіцери середньої і молодшої ланки зазнали нищівних втрат. Втрати, схоже, дещо зменшилися з квітня, після того, як росіяни відмовилися від зимового способу наступу”, – сказав високопосадовець.

Він наголосив, що українські військові втрати значно менші, ніж російські.

“І я знаю, що країни-члени Альянсу продовжують тренувати  українські війська для того, щоб вони могли якнайшвидше вступити в бій і спробувати розв’язати ті проблеми, які викликають занепокоєння”, – додав посадовець НАТО.


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