В НАТО обговорюють постачання винищувачів України

Країни НАТО після рішення про відправку в Україну німецьких та американських бойових танків обговорюють можливість постачання Києву винищувачів, незважаючи на побоювання щодо подальшої ескалації конфлікту навколо України, повідомило видання Politico з посиланням на військових чиновників та дипломатів.

За словами одного із співрозмовників видання, Вашингтон раніше заявляв Києву, що постачання військових літаків наразі неможливе, але ця “червона лінія” постійно змінюється. Як приклад він навів реактивні системи залпового вогню HIMARS – лише влітку США ще виключали постачання цього виду озброєнь в Україну, але в результаті Київ його все ж таки отримав. Те саме, за словами джерела, сталося нині і з постачанням бойових танків.

Водночас Politico зазначає, що питання про передачу Києву винищувачів буде ще спірнішим, ніж постачання Україні танків західного зразка. Поки що готовності надати Україні свої винищувачі F-16 висловили лише Нідерланди. Минулого тижня міністр закордонних справ країни Вопке Хукстра заявив у парламенті, що його кабінет розгляне можливість постачання винищувачів, якщо Київ звернеться з таким проханням.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні виключив постачання винищувачів Києву, пославшись на необхідність не допустити подальшої ескалації конфлікту. Тієї ж позиції нині дотримується і Вашингтон. Раніше в США заявили, що постачання літаків “поки що виключено”.

Крім того, на думку експертів, наймасовіші винищувачі НАТО F-16 і F-15 не підходять Україні через високі вимоги до обслуговування та особливо аеродромів, реконструкцію яких в Україні Росії буде легко відстежити та завдати удару по них. Вони вважають, що Києву більше підійдуть шведські багатоцільові літаки JAS 39 Gripen, але міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив Politico, що Швеція “немає планів щодо негайного відправлення Gripen в Україну”.

За словами співрозмовників Politico, на наступному засіданні Контактної групи з військової допомоги Україні на базі Рамштайн у Німеччині принципового рішення про постачання бойової авіації Україні не буде прийнято. Деякі чиновники вважають, що ця зустріч буде присвячена розробці плану дій на той випадок, якщо Україні терміново будуть потрібні винищувачі.

Після російського вторгнення наприкінці лютого Україна втратила значну частину бойової авіації. Незалежний проект Oryx зафіксував знищення 55 українських літаків та 25 вертольотів, але до його звітів потрапляє лише техніка, знищення чи захоплення якої зафіксовано на фото чи відео.