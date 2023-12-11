В Криму заблокували доступ до українських радіостанцій

У тимчасово окупованому Криму російські інтернет-провайдери заблокували доступ до всіх українських радіостанцій, зокрема, музичних.

Про це повідомило Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у Фейсбуці.

«В окупованому Криму російські інтернет-провайдери заблокували доступ до всіх українських радіостанцій, зокрема, музичних», – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, за кілька місяців після початку повномасштабної війни і до грудня нинішнього року більшість загальнополітичних українських радіостанцій було заблоковано, проте залишався доступ до музичних радіо. А з початку грудня доступ до всіх радіостанцій через Інтернет було заблоковано.