В Казачій бухті Севастополя вибухнув склад боєприпасів

В Казачій бухті окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів окупантів, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

“Близько десятої вечора 28 липня було гучно в Казачій бухті тимчасово окупованого Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції”, – йдеться у повідомленні ГУР..

В районі Казачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на «тимчасовому складі» боєкомплекту рашистів.