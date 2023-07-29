Політика

В Казачій бухті Севастополя вибухнув склад боєприпасів

29 Липня 2023 11:29
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гур

В Казачій бухті окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів окупантів, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

“Близько десятої вечора 28 липня було гучно в Казачій бухті тимчасово окупованого Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції”, – йдеться у повідомленні ГУР..

В районі Казачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на «тимчасовому складі» боєкомплекту рашистів.


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В Казачій бухті Севастополя вибухнув склад боєприпасів

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